Seleção dos EUA surpreende, arrasa Paraguai e estreia com vitória e estádio lotado

Balogun foi autor de dois gols dos EUA na goleada contra Paraguai

Um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos surpreenderam na estreia diante do Paraguai. Apelidada de “Geração de Ouro”, a seleção estadunidense impôs o ritmo de jogo para anotar o placar de 4 a 1 no Estádio de Los Angeles.

Com estádio lotado, a torcida dos Estados Unidos contou com a presença de celebridades nas arquibancadas. Namorado de Katy Perry, uma das atrações na abertura, o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau assistiu à partida. Também acompanharam a vitória: Tom Cruise, David Beckham, Paris Hilton e Bill Gates.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não compareceu ao jogo. Entretanto, o secretário de Estado, Marco Rubio, representou o governo estadunidense.

Primeiro tempo

Conduzida pelo experiente Mauricio Pochettino, a chamada “Geração de Ouro” dos Estados Unidos mostrou na primeira etapa da partida por que chegou ao Mundial cercada de expectativas para estar entre os grandes do futebol. A seleção estadunidense impôs o seu ritmo e empurrou o jogo para o lado paraguaio.

O primeiro gol dos Estados Unidos saiu dos pés de um adversário. Ao tentar afastar a bola, Bobadilla abriu o placar aos 7 minutos. Aos 31, Pulisic cruzou para Balogun, que empurrou para o fundo do gol. Já nos acréscimos, o camisa 20 recebeu fora da grande área, limpou a marcação e engavetou aos 55.

Segundo tempo

De volta do vestiário, Pulisic deixou o gramado para a entrada de Berhalter. No lado paraguaio, Gustavo Alfaro tirou Bobadilla e colocou Maurício. Com a vantagem construída no primeiro tempo, os Estados Unidos diminuíram a intensidade ofensiva, enquanto o Paraguai encontrou mais espaços para finalizar.

O resultado veio aos 27 minutos, em jogada construída do campo de defesa, Julio Enciso dominou, tocou para Maurício que finalizou cruzado. No entanto, mesmo com o ritmo menos acelerado, os estadunidenses seguiram perigosos. Um minuto antes do apito final, Reyna acertou um belo chute para sacramentar a goleada sobre os paraguaios.

Escalações

Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Malik Tillman (Giovanni Reyna); Christian Pulisic (Sebastian Berhalter), Weston McKennie, Sergino Dest (Timothy Weah); Folarin Balogun (Ricardo Pepi). Mauricio Pochettino.

Paraguai: Orlando Gill; Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Juan José Cáceres (Gustavo Velázquez); Miguel Almirón (Ramón Sosa), Damián Bobadilla (Maurício), Andrés Cubas, Diego Gómez (Gamarra); Julio Enciso, Antonio Sanabria (Alex Arce). Gustavo Alfaro.