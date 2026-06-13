Seleção dos EUA surpreende, arrasa Paraguai e estreia com vitória e estádio lotado
Um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos surpreenderam na estreia diante do Paraguai. Apelidada de “Geração de Ouro”, a seleção estadunidense impôs o ritmo de jogo para anotar o placar de 4 a 1 no Estádio de Los Angeles.
Com estádio lotado, a torcida dos Estados Unidos contou com a presença de celebridades nas arquibancadas. Namorado de Katy Perry, uma das atrações na abertura, o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau assistiu à partida. Também acompanharam a vitória: Tom Cruise, David Beckham, Paris Hilton e Bill Gates.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não compareceu ao jogo. Entretanto, o secretário de Estado, Marco Rubio, representou o governo estadunidense.
Primeiro tempo
Conduzida pelo experiente Mauricio Pochettino, a chamada “Geração de Ouro” dos Estados Unidos mostrou na primeira etapa da partida por que chegou ao Mundial cercada de expectativas para estar entre os grandes do futebol. A seleção estadunidense impôs o seu ritmo e empurrou o jogo para o lado paraguaio.
O primeiro gol dos Estados Unidos saiu dos pés de um adversário. Ao tentar afastar a bola, Bobadilla abriu o placar aos 7 minutos. Aos 31, Pulisic cruzou para Balogun, que empurrou para o fundo do gol. Já nos acréscimos, o camisa 20 recebeu fora da grande área, limpou a marcação e engavetou aos 55.
Segundo tempo
De volta do vestiário, Pulisic deixou o gramado para a entrada de Berhalter. No lado paraguaio, Gustavo Alfaro tirou Bobadilla e colocou Maurício. Com a vantagem construída no primeiro tempo, os Estados Unidos diminuíram a intensidade ofensiva, enquanto o Paraguai encontrou mais espaços para finalizar.
O resultado veio aos 27 minutos, em jogada construída do campo de defesa, Julio Enciso dominou, tocou para Maurício que finalizou cruzado. No entanto, mesmo com o ritmo menos acelerado, os estadunidenses seguiram perigosos. Um minuto antes do apito final, Reyna acertou um belo chute para sacramentar a goleada sobre os paraguaios.
Escalações
Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Malik Tillman (Giovanni Reyna); Christian Pulisic (Sebastian Berhalter), Weston McKennie, Sergino Dest (Timothy Weah); Folarin Balogun (Ricardo Pepi). Mauricio Pochettino.
Paraguai: Orlando Gill; Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Juan José Cáceres (Gustavo Velázquez); Miguel Almirón (Ramón Sosa), Damián Bobadilla (Maurício), Andrés Cubas, Diego Gómez (Gamarra); Julio Enciso, Antonio Sanabria (Alex Arce). Gustavo Alfaro.