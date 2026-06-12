Anitta, Katy Perry e Lisa: veja como foi a abertura da Copa nos EUA

A última abertura da Copa do Mundo de 2026 aconteceu na presença da cantora brasileira Anitta, que foi uma das atrações na noite desta sexta-feira (12) no estádio Sofi Stadium, em Los Angeles, nos EUA. A artista cantou ao lado de Lisa, astro do K-pop, e o nigeriano Rema.

O rapper Future e a cantora Tayla também marcaram presença no evento. O show aconteceu antes da partida de estreia dos donos da casa contra o Paraguai, pelo Grupo D.

Vestidos de branco, Anitta, Lisa e Rema cantaram “Goals”. A brasileira foi muito aplaudida pelos torcedores no estádio de Los Angeles.

Antes da cantora do Brasil, os primeiros artistas a se apresentarem no campo foram a sul-africana Tyla e o rapper Future. Eles cantaram a música “game time”, que faz parte do álbum oficial da Copa do Mundo.

Já a cantora Katy Perry, pouco antes de uma hora antes do jogo, performou “Wonder” ao lado do jovem cantor norueguês Tius Luka. A cerimônia foi comandada pelo ator Jason Sudeikis, que interpretou o personagem Ted Lasso na série de comédia de mesmo nome sobre futebol. O evento começou pelo desfile das bandeiras dos 48 países que disputam a Copa do Mundo.

Por fim, os hinos nacionais foram interpretados pela dupla country Dan e Shay e o grupo do Paraguai Purahei Soul.