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Copa do Mundo

Semifinal França-Espanha terá um minuto de silêncio por 10 anos de atentado em Nice

A partida está marcada para as 16h00 (horário de Brasília) de terça-feira;

AFP

MEX - COPA DO MUNDO/URUGUAI X ESPANHA - ESPORTES - Pedri, da Espanha, na partida entre Uruguai e Espanha válida pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, em Zapopan, perto de Guadalajara, no México, nesta sexta-feira, 26 de junho de 2026. 26/06/2026
URUGUAI X ESPANHA HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um minuto de silêncio será observado na terça-feira (14) antes da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, em homenagem às vítimas do atentado em Nice em 14 de julho de 2016, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira (13).

“Agradeço ao presidente da Fifa por atender ao pedido da França e a todos os franceses que se mobilizaram. Jamais os esqueceremos”, acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X.

“O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, acaba de me informar que a Fifa concordou com um minuto de silêncio no início da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha”, anunciou também no X o prefeito de Nice, Eric Ciotti, acrescentando seus “mais sinceros” agradecimentos ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A partida está marcada para as 16h00 (horário de Brasília) de terça-feira.

Em 14 de julho de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causou 86 mortes e mais de 400 feridos ao atropelar pedestres com um caminhão no Promenade des Anglais, na cidade de Nice, no sul da França.

Na terça-feira, Macron presidirá uma cerimônia em Nice às 18h00 no horário local (13h00 em Brasília) e, em seguida, visitará o Promenade des Anglais para assistir a uma apresentação de drones.

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