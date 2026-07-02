Suíça x Argélia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Suíça e Argélia se enfrentam nesta sexta-feira (03), à meia-noite, no Estádio de Vancouver, no Canadá

Suíça e Argélia se enfrentam nesta sexta-feira (03), à 00h, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para ser disputado no Estádio de Vancouver, no Canadá.

Os suíços chegam para o jogo como a melhor campanha do Grupo B da fase de Grupo. Empataram o primeiro jogo contra o Catar em 1 a 1. Golearam a Bósnia no segundo, por 4 a 1, e venceram o Canadá por 2 a 1 no úlimo jogo.

Já a Argélia só conseguiu a classificação da última rodada do e como uma das oito melhores campanhas de terceiro lugar. Estreou na competição sendo goleada por 3 a 0 pela Argentina. Venceu a Jordânia por 2 a 1 no segundo jogo. Já no último e decisivo confronto, empatou em 3 a 3 com a Áustria.

Onde assistir Suíça x Argélia?

Suíça e Argélia terá transmissão da CazeTV.