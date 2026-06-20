Undav salva Alemanha, vira jogo e coloca seleção no mata-mata da Copa após 12 anos
Depois de 12 anos a Alemanha está volta ao mata-mata da Copa do Mundo. A vaga foi alcançada neste sábado (20), depois de arrancar uma virada, nos acréscimos, nos jogo contra a Costa do Marfim, válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O resultado, deixa a equipe alemã na primeira posição do grupo, deixando em aberto a segunda posição.
Undav entrou no segundo tempo e virou o placar no segundo tempo (68′ e 90’+4), depois que os ‘Elefantes’ foram para o intervalo em vantagem pelo gol de Franck Kessié (30′). A seleção alemã, que na estreia goleou Curaçao por 7 a 1, soma seis pontos e lidera o Grupo E, enquanto a Costa do Marfim permanece com os três pontos que conquistou com a vitória sobre o Equador por 1 a 0 na primeira rodada.
*Com informações da AFP