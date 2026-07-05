‘Vale a pena a espera de 28 anos’, publica Haaland após eliminar o Brasil na Copa

O autor da classificação da Noruega para as quartas de final Erling Haaland comemorou nas redes sociais o resultado alcançado pela Seleção na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 25 anos fez duas publicações, em uma ele postou uma foto do rosto dele com a legenda “well, well, well”, no português “bem, bem”. Ao lado a mensagem ele também publicou uma carinha sorrindo.

Em outra postagem, ele publicou uma foto dele comemorando o gol e, na legenda, colocou “Vale a pena a espera de 28 anos”. Há 28 anos a Noruega não participava da Copa do Mundo. A última vez tinha sido em 1998, quando foi para as oitavas de final, mas acabou sendo eliminada. Desde então, a Seleção nunca mais tinha conseguido de classificar par ao mundial.

Apesar da publicação parecer ter a ver com o tempo de ausência, alguns internautas viram como uma provocação contra o Brasil que, com a eliminação de agora, ficará mais quatro anos sem erguer a taça da Copa do Mundo. Esse é o maior tempo que a Seleção fica sem ganhar a competição.