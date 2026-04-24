Copa União 1987: por que o campeonato brasileiro tem dois campeões

Entenda a origem da disputa entre Flamengo e Sport e qual a decisão oficial da CBF sobre o título

Caixa Econômica Federal / Divulgação Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) declarou não ter condições financeiras para organizar o Campeonato Brasileiro



O Campeonato Brasileiro de 1987 é um dos episódios mais controversos e debatidos da história do futebol nacional. A polêmica central gira em torno de uma pergunta que perdura por décadas: por que a Copa União de 1987 tem dois campeões, Flamengo e Sport? A resposta está em uma complexa mistura de crise institucional, racha político e uma disputa jurídica que chegou à mais alta corte do país. Este artigo explica o contexto do torneio, o desenrolar da disputa e qual a decisão oficial da CBF e da Justiça sobre o legítimo campeão daquele ano.

O contexto: a crise na CBF e a criação da Copa União

Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) declarou não ter condições financeiras para organizar o Campeonato Brasileiro nos moldes tradicionais. Diante do impasse, os treze principais clubes do país na época se uniram para criar uma liga independente, o Clube dos 13. Esta organização foi a responsável por idealizar e executar um novo torneio, batizado de Copa União.

O campeonato organizado pelo Clube dos 13, chamado de Módulo Verde, contou com 16 equipes e foi um sucesso de público e crítica. No entanto, a CBF, para não perder sua autoridade, decidiu incorporar a Copa União ao seu próprio regulamento, criando um Módulo Amarelo com outros 16 times. O ponto crucial do conflito estava no regulamento da confederação, que previa um cruzamento final entre os campeões e vice-campeões de cada módulo para definir o único campeão brasileiro de 1987.

A disputa em campo e o imbróglio nos tribunais

O Módulo Verde foi disputado em altíssimo nível e terminou com o Flamengo, liderado por craques como Zico e Renato Gaúcho, sagrando-se campeão ao vencer o Internacional na final. O Sport Club do Recife, por sua vez, foi o vencedor do Módulo Amarelo, superando o Guarani.

De acordo com o regulamento imposto pela CBF, o quadrangular final deveria ocorrer entre:

Flamengo (campeão do Módulo Verde)

(campeão do Módulo Verde) Internacional (vice-campeão do Módulo Verde)

(vice-campeão do Módulo Verde) Sport (campeão do Módulo Amarelo)

(campeão do Módulo Amarelo) Guarani (vice-campeão do Módulo Amarelo)

Alegando que o acordo inicial com a CBF não previa esse cruzamento, Flamengo e Internacional, os dois finalistas do Módulo Verde, se recusaram a participar do quadrangular. A CBF, então, declarou a ausência de ambos por W.O. e determinou que a final do Campeonato Brasileiro fosse disputada entre Sport e Guarani. O time pernambucano venceu a partida e foi declarado pela entidade como o campeão brasileiro de 1987.

A decisão oficial da CBF e do STF sobre o título

A recusa do Flamengo em disputar o quadrangular deu início a uma longa batalha judicial. Por décadas, o clube carioca reivindicou o reconhecimento do título da Copa União como o título brasileiro daquele ano. Em 2011, a CBF chegou a publicar uma resolução que dividia o título, reconhecendo ambos os clubes como campeões.

No entanto, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a última instância do Judiciário brasileiro. Em 2017, o STF proferiu sua decisão final e definitiva sobre o caso, determinando que o Sport Club do Recife é o único e legítimo campeão brasileiro de 1987. A decisão transitou em julgado em 2018, o que significa que não há mais possibilidade de recurso. Portanto, do ponto de vista legal e oficial, a CBF reconhece apenas o Sport como detentor do título.

A polêmica do Campeonato Brasileiro de 1987 nasceu de um conflito institucional entre o Clube dos 13 e uma CBF enfraquecida. A recusa de Flamengo e Internacional em seguir o regulamento da confederação, que previa um cruzamento com os vencedores do Módulo Amarelo, levou a disputa para os tribunais. Após décadas de litígio, a decisão final do Supremo Tribunal Federal consolidou o Sport Club do Recife como o único campeão brasileiro oficial de 1987, encerrando a questão na esfera jurídica, embora o debate permaneça vivo na memória dos torcedores.