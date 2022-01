Copinha: Clássico São Paulo x Palmeiras na semifinal terá torcida única; veja valores dos ingressos

Por determinação da Justiça, somente tricolores estarão na Arena Barueri no sábado, dia 22, às 19h

Reprodução/ São Paulo FC Arena Barueri terá apenas torcedores do São Paulo no jogo da semifinal



São Paulo e Palmeiras decidem uma das vagas para a final da Copinha 2022 no próximo sábado, dia 22, às 19h (horário de Brasília) na Arena Barueri. Por determinação do Ministério Público, os clássicos no estado de São Paulo tem torcida única e somente os tricolores poderão estar nas arquibancadas. Diferente dos jogos anteriores, a entrada para a semifinal será cobrada. As entradas serão vendidas somente pelo site do São Paulo e variam de R$ 30 (R$ 15 meia) nos setores B, C e D, e R$ 40 (R$ 20 meia) no setor A. Como medida de segurança contra a Covid-19 todos os torcedores precisarão apresentar comprovante vacinal completo. Caso tenha apenas uma dose, é indispensável o teste negativo para Covid-19 do tipo PCR (realizado até 48h antes do jogo) ou antígeno (realizado até 24h antes). Crianças menores de 12 anos também precisam de testes negativos. Do outro lado da chave, América-MG e Santos se enfrentam na sexta-feira, dia 21, às 20h no Anacleto Campanella.