Atual campeã, Argélia perde para a Costa do Marfim e é eliminada da Copa Africana de Nações

Time de Riyad Mahrez decepciona, não vence nenhuma partida e deixa a competição ainda na fase de grupos; marfinenses avançam na primeira colocação da chave

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Seleção do craque Riyad Mahrez decepcionou e não avançou para o mata-mata da Copa Africana



Atual campeã e favorita ao bicampeonato da Copa Africana de Nações, a Argélia perdeu para a Costa do Marfim por 3 a 1 e foi eliminada do torneio. Em três jogos disputados, a equipe de Riyad Mahrez, craque do Manchester City, decepcionou e fez apenas um ponto em três partidas disputadas, amargando a última posição do Grupo E, atrás de Guiné Equatorial e Serra Leoa. Na partida decisiva, Kessié, Sangaré e Pépé marcaram para os marfinenses, enquanto que Bendebka descontou para os argelinos. Mahrez ainda perdeu um pênalti quando o jogo estava 3 a 0 para a Costa do Marfim. Se para a Argélia a derrota significou a eliminação, para a Costa do Marfim o resultado garantiu a liderança do grupo, com sete pontos. A seleção da Guiné Equatorial também garantiu vaga na próxima fase ao derrotar o time de Serra Leoa por 1 a 0. Esta foi a segunda eliminação de uma gigante do continente, uma vez que Gana também decepcionou e ficou na última posição do Grupo C. Na próxima fase, a Costa do Marfim enfrentará o Egito de Mohamed Salah.