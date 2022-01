Liverpool faz 2 a 0 no Arsenal e avança à final da Copa da Liga Inglesa

Diogo Jota resolveu e marcou os dois gols da vitória dos Reds; a decisão será contra o Chelsea, no dia 27 de fevereiro

Reprodução/ Twitter @LFC Sem Salah e Mané, Diogo Jota resolveu no ataque do Liverpool



Depois do jogo de ida das semifinais terminar empatado sem gols, o jogo desta quinta-feira, 20, entre Arsenal e Liverpool, no Emirates Stadium, terminou com a vitória dos Reds por 2 a 0 e a classificação à final da Copa da Liga Inglesa. O adversário será o Chelsea em 27 de fevereiro, em Wembley. Com bola rolando, o Arsenal começou com tudo e quase abriu o placar nos primeiros minutos de partida, mas errou a mira. O Liverpool foi igualando as ações e aos 19 minutos, Diogo Jota fez grande jogada e abriu o placar. No segundo tempo, o Arsenal não teve força para pressionar e aos 32, o atacante disparou em lançamento, bateu na saída de Leno e ampliou o placar. Os Gunners não conseguiram reagir e ainda perderam Partey expulso aos 45 minutos. A vitória coloca o time de Jürgen Klopp de volta à final da Copa da Liga Inglesa depois de seis anos. O último título do Liverpool na competição foi em 2012.