Copinha: Novorizontino elimina o Grêmio e avança às oitavas de final

É a primeira vez na história que o time paulista chega entre os 16 melhores do torneio

Reprodução/ Novorizontino Time do Novorizontino fez história na Copinha



O Grêmio foi eliminado nesta sexta-feira, 14, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor Gaúcho perdeu de 2 a 1 para o Grêmio Novorizontino, em Jaú, pela terceira fase da competição. O time do interior paulista saiu em vantagem no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Bertuol abriu o placar em lance de contra-ataque rápido. Quatro minutos depois, Cauã marcou um golaço ao acertar chute da entrada da área no ângulo do goleiro. No segundo tempo, Cuiabano diminuiu para o Grêmio, mas o placar ficou em 2 a 1 e a classificação foi para o lado paulista. É a primeira vez na história que o Tigre avança para as oitavas. O adversário do Novorizontino na próxima fase será o vencedor de Falcon ou América Mineiro. Nas redes sociais, os torcedores não deixaram de zoar com o Grêmio após a eliminação, relembrando a temporada passada do time principal, que terminou rebaixado para a Série B.