Entenda por que os contestados Coutinho e Daniel Alves estão em alta com Tite

Dupla está na lista de convocados para os primeiros confrontos de Eliminatórias em 2022; treinador usou até Tom Brady, astro do futebol americano, para explicar preferência

Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação Tite segue com a convicção de chamar Phelippe Coutinho e Daniel Alves



Tite fez a primeira convocação da seleção brasileira em 2022 nesta quinta-feira, 13, e alguns nomes não agradaram os torcedores. Entre eles, Philippe Coutinho – que está há meses sem atuar regularmente por nenhum clube – e Daniel Alves – que retornou recentemente ao Barcelona. Durante a coletiva de imprensa pós-convocação, o treinador explicou por que Coutinho está em sua lista. “É um jogador de armação e conclusão importante, que vai recuperando seu melhor nível. Está em condição de retornar”, observou Tite. O meio-campista chegou ao Aston Villa, de Steve Gerrard, na última semana e deve ter mais oportunidades em campo.

Para explicar a presença de Daniel Alves, jogador que terá 39 anos na Copa do Mundo, o treinador usou até Tom Brady, astro do futebol americano. “Eu tenho que a idade não é pré-requisito para alto nível. Os exemplos de Thiago Silva e Dani Alves são específicos. Se tu pegar em outros esportes, Tom Brady te dá o exemplo disso. Quando ele sai de um time multicampeão e todos acham que já deu. Eu consigo enxergar a qualidade interpretando números. Eu enxergo a qualidade do Daniel Alves e do Thiago Silva. Estaremos sempre incentivando essa qualidade.”