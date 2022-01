Alphonso Davies é diagnosticado com miocardite e é afastado do Bayern de Munique

Lateral canadense foi um dos membros do elenco do clube alemão que testou positivo para a Covid-19 recentemente

Reprodução/Instagram @alphonsodavies Jogador é um dos pilares da equipe do Bayern de Munique



O lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, foi diagnosticado com sinais leve de miocardite em testes realizados pelo clube na quinta-feira, 13. A informação foi anunciada pelo comandante da equipe, Julian Nagelsmann, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 14. O atleta canadense foi um dos infectados pelo coronavírus e só apresentou os sinais de miocardite após a infecção. ” Nos exames de acompanhamento que fazemos com todos os atletas que já foram infectados, Alphonso Davies deu sinais de leve miocardite após a sua infecção por Covid-19. Não é tão dramático pelo o que os exames indicaram, mas ele vai precisar ficar de lado pelas próximas semanas porque isso leva um tempo para recuperar”, afirmou Nagelsmann. Além de Davies, outros nomes como Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Leroy Sané também foram infectados, mas já retornaram aos treinamentos. Nesta temporada, o lateral disputou 23 jogos pelo Bayern, dando cinco assistências e ajudando a equipe a liderar o Campeonato Alemão, com 43 pontos.