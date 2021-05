Corinthians anuncia Sylvinho como novo técnico

Treinador inicia os trabalhos já nesta semana e seu acordo foi fechado até dezembro de 2022

Reprodução/Instagram/corinthians/23.05.2021 Sylvinho fechou contrato com o Corinthians e será o técnico do time até 2022



O Corinthians comunicou neste domingo, 23, que Sylvinho é o novo técnico do clube. O anúncio aconteceu após o time ser recusado por outros dois treinadores – Renato Gaúcho e o uruguaio Diego Aguirre. Sylvinho vai comandar a equipe até dezembro de 2022 e o acordo foi fechado neste fim de semana após conversas com a diretoria do clube. “O Corinthians informa que Sylvinho está fechado com o Timão e será o próximo técnico da equipe profissional. Após experiências e aperfeiçoamento em comissões técnicas da Europa e da CBF, ele volta ao clube que o revelou como lateral. Bem-vindo”, escreveu o time nas redes sociais. O novo técnico começa os trabalhos ainda esta semana e essa será a terceira passagem de Sylvinho pelo Corinthians. Ele jogou com a camisa alvinegra entre 1993 e 1999, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1995. No mesmo ano, ele venceu a Copa do Brasil e, em 1999, o Brasileirão. Sylvinho, também jogou no futebol europeu e fez passagens por equipes como por Arsenal e Barcelona. Quando se aposentou, o ex-jogador começou a atuar como auxiliar-técnico do Corinthians com Tite e Mano Menezes. Ele desempenhou a mesma função em clubes como a Inter de Milão e também na Seleção Brasileira, junto com técnico Tite, em 2016, participando da Copa do Mundo de 2018. Depois de três anos, o ex-jogador assumiu como técnico Lyon, clube da França.