Corinthians sai na frente, leva virada e perde para Ferroviária por 2 a 1

Camacho abriu o placar para o Timão, mas Higor Meritão e Xandão viraram a partida para a equipe do interior paulista

Flickr/ Ferroviária Jogador da Ferroviária em campo contra o Corinthians



Na noite desta terça-feira, 13, o Corinthians visitou a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Paulista e foi derrotado pelos donos da casa por 2 a 1. A derrota fez com que a equipe de Vagner Mancini perdesse a invencibilidade no torneio. O gol do Timão foi marcado pelo meio-campista Camacho enquanto Higor Meritão e Xandão viraram o jogo para a equipe do interior. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 14 pontos conquistados em sete jogos, com 66,7% de aproveitamento e sendo a equipe com maior pontuação do torneio e liderando o Grupo A. A Ferroviária, por sua vez, chegou aos 10 pontos, com o mesmo aproveitamento%. O primeiro gol saiu no fim do primeiro tempo após tabela de Camacho com Luan. Aos 28 minutos da segunda etapa, Meritão marcou o gol de empate e Xandão, de falta, virou o jogo aos 43 minutos.