Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler e Lucas Rabelo vão disputar final da ‘Super Coroa’ do Mundial de Skate

Brasil também terá representantes na final feminina com Rayssa Leal e Pâmela Rosa

Reprodução/ SporTV Lucas Rabelo fez manobra incrível no fim e terminou em 1º



Depois da classificação de Pâmela Rosa na final feminina, mais três brasileiros avançaram para a decisão da Super Coroa do Mundial de Skate Street, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler e Lucas Rabelo fizeram uma boa classificatória neste sábado, 13, e estarão na final deste domingo. O jovem Lucas, de 18 anos, terminou em 1º com 26.70 pontos, seguido do medalhista olímpico Hoefler. Finalista na última etapa, em Lake Hasau, Felipe Gustavo também avançou. A final feminina da SLS acontece às 14h (horário de Brasília) com Pâmela e Rayssa Leal. A masculina será em seguida, às 16h30.