Corinthians vence o Palmeiras por 3 a 1 e conquista o Campeonato Brasileiro Feminino

Equipe da Zona Leste encontrou dificuldades no começo, mas marcou os três gols no primeiro tempo e definiu o jogo; Camilinha descontou para o alviverde

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadoras do Corinthians comemorando gol contra o Palmeiras



Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Corinthians recebeu o Palmeiras para a partida decisiva da final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi realizado às 21h deste domingo, 26, na Neo Química Arena. Ao apito final, quem levou a melhor foram as donas da casa, que venceram o alviverde por 3 a 1 e conquistou o título do torneio pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez na história. No começo da partida, o Corinthians encontrou dificuldade para criar, e viu o Palmeiras ameaçar sua meta. Mas aos 22 minutos do primeiro tempo, a zagueira Agustina Barroso marcou contra e o Timão cresceu no jogo. Nos 15 minutos seguintes, Adriana e Victória marcaram um gol cada e praticamente garantiram a vitória do time e o título Brasileiro. Precisando de quatro gols, o Palmeiras se jogou ao ataque e conseguiu diminuir com a lateral Camilinha, que marcou um belo gol de fora da área. Entretanto, o tento não foi o suficiente para evitar o título do arqui-rival. Com o resultado do jogo de volta, o placar agregado do confronto foi de 4 a 1.