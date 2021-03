Corinthians vence o São Caetano por 1 a 0 e garante liderança do grupo A do Paulistão

O gol foi marcado pelo uruguaio Bruno Méndez em partida disputada no estádio Anacleto Campanella neste domingo, 14

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipe embalou segunda vitória consecutiva



O Corinthians venceu o São Caetano por 1 a 0, emplacou a segunda vitória seguida e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. O gol foi marcado pelo uruguaio Bruno Méndez em partida disputada no estádio Anacleto Campanella neste domingo, 14. Com o resultado, equipe segue invicta no torneio, ao lado de Bragantino, Palmeiras e Mirassol. A equipe ainda está se recuperando do surto de Covid-19 que atingiu o elenco nas últimas rodadas, e contou com os retornos de Cássio, Fagner e Gabriel. O único titular que segue fora por conta da doença é Fábio Santos. O São Caetano por sua fez soma apenas um ponto e não marcou gols no campeonato. Recém promovida, a equipe é a lanterna do grupo D.