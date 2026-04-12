Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12), às 18h30, na Neo Química Arena
RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDORodrigo Garro durante a partida entre Corinthians e Coritiba, válida pela 5ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira (11) na Neo Química Arena em São Paulo, SP.
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
O confronto acontece pela 11ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h.
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