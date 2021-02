Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, cutuca Internacional após vice no Brasileirão; confira 

A frase do ex-mandatário faz referência ao Campeonato Brasileiro de 2007, quando o Alvinegro paulista dependia de uma vitória do Colorado sobre o Goiás para não cair para a Série B

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez é ex-presidente do Corinthians



O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, utilizou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 26, para fazer uma provocação ao Internacional. Com o empate entre as equipes no Beira-Rio, o time colorado ficou sem a possibilidade de título, ficando atrás do campeão Flamengo por apenas um ponto. Na rede social, o ex-mandatário do Alvinegro paulista escreveu: “Não fomos bem no ano, mas Corinthians bem ou mal sempre joga pra ganhar, diferente de outros somos gigantes.”

A frase de Andrés Sanchez faz referência ao Brasileirão de 2007, quando o Corinthians dependia de uma vitória do Internacional sobre o Goiás para não cair para a Série B. Como o Colorado acabou perdendo, muitos torcedores do Timão acreditaram que o time gaúcho perdeu o jogo de propósito para ver a equipe do Parque São Jorge rebaixada. Vale lembrar que, dois anos antes, os dois clubes brigaram pelo título do nacional, que acabou nas mãos do Alvinegro depois de muita polêmica envolvendo a arbitragem.