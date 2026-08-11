Após impasse, Corinthians anuncia que não vai renovar contrato com Memphis Depay

O clube informou que decisão foi em consideração à saúde financeira do time

O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. “Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”, informou o clube.

Eles agradeceram ao jogador holandês sobre as negociações feitas ainda no começo do atleta no clube. “Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível”.

*Em atualização