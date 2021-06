França anuncia convocados para Jogos de Tóquio com carrasco do Palmeiras no Mundial

Gignac chamou muita atenção dos brasileiros ao fazer o gol que desclassificou o time de Abel Ferreira da semifinal do último Mundial de Clubes

Reprodução / Twitter @TigresOficial Gignac celebra gol do Tigres no Mundial de Clubes



A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta sexta-feira, 25, a lista de relacionados para disputar o futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar de ter dificuldades para montar a sua convocação, já que muitos clubes não aceitaram liberar seus atletas, a França vai para o Japão com uma equipe forte. Entre os mais conhecidos dos brasileiros, está André-Pierre Gignac, atacante do Tigres (México) e carrasco do Palmeiras na última edição do Mundial de Clubes, disputado no Catar, no início deste ano. Ao lado de Savanier e Thauvin, o centroavante foi chamado como um dos jogadores com mais de 24 anos.

Gignac chamou muita atenção ao fazer o gol que eliminou o Palmeiras na semifinal do último Mundial. Logo após o confronto, o atacante usou as redes sociais para provocar a equipe alviverde, escrevendo “vai, Corinthians”, em uma de publicação. Na decisão do campeonato, no entanto, ele nada pôde fazer para evitar a derrota diante do Bayern de Munique. Na ocasião, ele voltou a cutucar o time treinado por Abel Ferreira, respondendo uma mensagem do goleiro Marcos, ídolo do clube. A equipe brasileira terminou a competição como quarta colocada.

Veja a lista de relacionados abaixo: