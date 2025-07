Após sumiço, Memphis Depay reaparece no Corinthians, mas futuro é incerto

Timão afirma que camisa 10 quer permanecer e dá o assunto como encerrado, mas insatisfação por atrasos em pagamentos e questionamentos da torcida abrem margem para saída

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Treino da manhã deste domingo (06/07/2025), no CT Joaquim Grava. Na foto: Memphis Depay



O atacante Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco corintiano, causou alvoroço ao faltar a um treino na última quarta-feira (9) sem justificativa. O sumiço pegou de surpresa a comissão técnica e a diretoria do Corinthians. No entanto, o jogador holandês se reapresentou na manhã desta quinta-feira (10) e, após uma reunião com a cúpula alvinegra, o caso foi dado como “resolvido” pela presidência do clube.

A ausência de Depay, que o levou a integrar as atividades do dia após o encontro, ocorreu em um contexto de atrasos salariais no Parque São Jorge. O Corinthians atrasou em um dia os salários de jogadores e funcionários, além de ter demorado a pagar a empresa responsável pela segurança pessoal do atleta. Além disso, o Alvinegro ainda tem uma dívida de R$ 4,7 milhões em premiação referente ao Campeonato Paulista de 2025, valor que estava garantido em contrato caso o Timão conquistasse um título.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024, sem custos de transferência, após passagem pelo Atlético de Madrid. Desde então, tem sido peça fundamental, com 13 gols e 14 assistências em 42 jogos, além de ter conquistado o Paulistão de 2025. Seus salários são pagos com o apoio da patrocinadora máster, Esportes da Sorte, que arca com 80% do valor, enquanto o Timão cobre os 20% restantes. O clube detém 50% dos direitos econômicos do jogador, cuja multa rescisória para o mercado europeu é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,8 milhões).

Há no Parque São Jorge uma ala que considera Memphis caro demais pelo retorno que dá em campo. Embora tenha sido um dos personagens do título do Campeonato Paulista, que tirou o Timão de uma fila de seis anos, o desempenho do holandês está abaixado do esperado na visão de muitos dirigentes e torcedores. Isso se reflete em algumas cobranças ao camisa 10 nas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de o clube ter tratado o assunto como resolvido, a situação de Memphis Depay levanta questionamentos sobre a estabilidade financeira do Corinthians e como isso pode impactar o relacionamento com seus principais atletas. O holandês manifestou seu desejo de permanecer, de acordo com a diretoria, mas os bastidores do Parque São Jorge seguem agitados. O próximo desafio do Timão será no domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 19h, na Neo Química Arena, marcando o retorno da equipe após um mês sem jogar.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA