Corinthians vende mais de 22 mil ingressos para clássico contra o Santos

Reprodução/Instagram@g.pereira_01 Gabriel Pereira comemora gol com a torcida do Corinthians na Neo Química Arena



O Corinthians deverá ter, mais uma vez, casa cheia na reta final do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, o Alvinegro paulista informou que já vendeu 22.375 ingressos para o clássico diante do Santos, marcado para o próximo domingo, 21, na Neo Química Arena, válido pela 34ª rodada. De acordo com o clube, até o momento, apenas sócios puderam garantir suas entradas para o jogo. A partir de hoje, no entanto, torcedores em geral também podem comprar seus lugares para o embate.

Antes disso, o Corinthians entra em campo para um clássico nacional, diante do Flamengo, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã. Confiante após vencer o Cuiabá em casa, o time de Sylvinho encara o Rubro-Negro pensando em entrar na zona dos quatro melhores do Brasileirão. Com 50 pontos conquistados, a equipe do Parque São Jorge é a quinta colocada e pode ultrapassar o RB Bragantino, derrotado pelo Grêmio na última terça-feira. O segundo colocado Rubro-Negro, por sua vez, está a 11 pontos do líder Atlético-MG, mas ainda sonha com o tricampeonato consecutivo.