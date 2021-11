Nilson Cesar arrisca palpite para Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão; assista 

O Rubro-Negro recebe o Alvinegro paulista na noite desta quarta-feira, 17, pela 33ª rodada do campeonato nacional

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO/JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nilson Cesar arriscou palpite para o clássico nacional entre Flamengo e Corinthians



Flamengo e Corinthians medem forças a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 17, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro é muito favorito ao confronto, já que o time vem evoluindo após as expressivas vitórias diante de Bahia e São Paulo. Participando do programa “Esporte em Discussão”, o locutor exaltou o trabalho feito pelo técnico Renato Gaúcho e arriscou um palpite para a partida que terá transmissão da JP. “Renato Gaúcho é cerebral. Sabe quantas goleadas o Flamengo na era do seu novo treinador? Treze! Temos que parar de falar mal do Portaluppi. Sabe quanto vai ser o jogo hoje? Dois ou três a zero para o Mengão. A essa hora, o Renato está estudando o jogo! Gente, os caras principais estão crescendo, como Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Michael. Melhorando esses caras, o time do Flamengo é um inferno. O Corinthians vai perder o jogo!”, afirmou.

