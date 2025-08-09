Augusto Melo é destituído pelos sócios do Corinthians e deixa presidência 

Agora ex-presidente estava afastado desde o dia 26 de maio e deixa o comando definitivamente após 1.413 votos válidos favoráveis contra 620 contrários, além de dois brancos e dois nulos

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa de Augusto Melo diz que ele é 'vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos'



Os sócios do Corinthians decidiram, neste sábado (9), em assembleia geral realizada no Parque São Jorge, referendar a decisão do Conselho Deliberativo (CD) que destitui Augusto Melo da presidência do clube. Ele estava afastado desde o dia 26 de maio e, agora, deixa o comando definitivamente após 1.413 votos válidos favoráveis contra 620 contrários, além de dois brancos e dois nulos.

Resta ao dirigente tentar provar na Justiça que não participou de um esquema para desviar valores do contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora que trouxe para o clube. Por causa das acusações, virou réu por associação criminosa, lavagem dinheiro e furto qualificado pelo abuso de confiança, no dia 22 de julho. A defesa do dirigente diz que ele é “vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos”.

O agora ex-presidente corintiano passou o dia inteiro isolado no ginásio Wlamir Marques, onde ocorria a votação. Ele esperava o decorrer da assembleia acompanhado apenas do filho. Pontualmente, aliados o cumprimentavam brevemente. Antes do fim da votação, quando as parciais davam a derrota como certa, ele deixou o clube, por volta das 18h30.

Em breve, o Corinthians terá um novo nome na cadeira da presidência. Cabe a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, definir a data para novas eleições, nas quais será escolhido um cartola para cumprir o mandato de Melo, até o final de 2026. Apenas conselheiros podem participar do pleito, tanto como eleitores quanto como candidatos. Até a eleição, Osmar Stábile continua como presidente interino. Há a possibilidade de que ele se candidate.

A atmosfera nos arredores do clube social era completamente desfavorável ao ex-presidente corintiano. Quadras acima da entrada já eram vistos folhetos colados em postes com a mensagem: “Vote fora Augusto Melo”. Na loja de conveniência ao lado do clube, faixas diziam “Quem traiu o Corinthians vai pagar” e “Expulsão para todos os culpados das dívidas”. Tais recados eram para Melo, mas também para ex-presidentes como Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, investigados por uso indevido do cartão corporativo do clube. Sanchez esteve na assembleia pela manhã, quando não haviam muitos torcedores no local.

*Com informações do Estadão Conteúdo