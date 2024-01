Augusto Melo toma posse no Corinthians, anuncia três reforços e contrata auditoria

Novo mandatário do Timão prometeu mudanças radicais em sua primeira fala como presidente

Divulgação/Corinthians TV Augusto melo toma posse como novo presidente do Corinthians, no salão nobre do Parque São Jorge



Augusto Melo tomou posse como novo presidente do Corinthians, nesta terça-feira, 2, no salão nobre do Parque São Jorge, na Zona Leste da capital paulista. Antes de conversar com a imprensa, o mandatário tratou de oficializar a contratação de três jogadores: o volante Raniele, o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios e o meio-campista argentino Rodrigo Garro. “Fora eles, vamos ter grandes parcerias e novidades nesta semana, para ter um clube mais forte. Todo jogador contratado será divulgado de que forma, os valores e a porcentagem. O Corinthians vai ser transparente de verdade”, comunicou. A expectativa, assim, é que o clube oficialize a aquisição de outros atletas em breve.

No comunicado, Augusto Melo também prometeu contratar uma auditoria para analisar a situação do clube. “Prometi um choque de gestão, a maior da história, e estou aqui para confirmar. A partir de agora o Corinthians passará pelo maior choque de gestão da sua história. E esse processo fundamental e histórico começa pela contratação e uma empresa de auditoria e que não pode ser. A grandeza e complexidade do Corinthians exige os melhores, aproveito o evento para anunciar a maior empresa Ernest e Young, uma das maiores empresas de auditoria no mundo para nos ajudar nessa missão e na nossa idoneidade. Chega de coleguismo e indicações, o Corinthains será gerido por pessoas técnicas que vão ajudar a tirarmos dessa situação”, comentou.

Segundo o novo presidente, a contratação de uma auditoria não se trata de uma “caça às bruxas”. “A torcida não saberá só o que encontramos, mas como encontramos o Corinthians. A auditoria não é uma caça às bruxas, mas um instrumento para entendermos a situação do clube e lutarmos no dia a dia. Vamos lutar pela pacificação política, porque o nome do Corinthians é o que importa. Quero deixar claro, se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos. Não significa passar pano para quem manchou a nossa história e acabou com a credibilidade da nossa marca”, acrescentou.