Cássio completa 500 jogos no Corinthians e recebe homenagens de Buffon, Casillas, Neuer e outros goleiros

O ídolo do Timão alcançará a marca na partida diante do Bahia, nesta quinta-feira, 28, pelo Campeonato Brasileiro

Reprodução/Tv Corinthians Buffon parabenizou Cássio por completar 500 jogos pelo Corinthians



O Corinthians preparou uma enorme surpresa para Cássio, que completará 500 partidas com a camisa do clube na noite desta quinta-feira, 28, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O ídolo da torcida corintiana foi parabenizado por ícones da posição, como o italiano Gianluigi Buffon, o espanhol Iker Casillas e o alemães Manuel Neuer – goleiros finalistas das últimas Copas do Mundo -, além de outros arqueiros que fizeram sucesso no futebol mundial.

“Olá, Cássio! Sou Gigi Buffon e quero parabenizá-lo pelos seus 500 jogos no Corinthians. Estou completamente feliz por você e estou orgulhoso que, além de um grandíssimo goleiro brasileiro, tenha conquistado um objetivo tão importante. Boa sorte para tudo, em seu futuro, em seu presente, em sua carreira. Um abraço grande do Gigi”, disse a eterna lenda da Juventus e da seleção italiana.

O ex-jogador Iker Casillas, por sua vez, afirmou que espera que Cássio dobre a marca com o Timão. “Olá, Cássio! Um forte abraço e parabéns por 500 jogos, que são muitos jogos. E estou convencido que vão chegar mais 500 jogos. Estou muito contente e feliz por sua grande conquista”, comentou. Já Manuel Neuer, falando na língua portuguesa, comentou: “Cássio, parabéns pelos 500 jogos pelo Corinthians. Muita sorte na sua carreira e tudo de bom. Um abraço!”

Confira as homenagens abaixo: