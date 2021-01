Próximo dos 500 jogos, Cássio recebe homenagem de ídolos do Corinthians; assista

Goleiro está no clube desde 2011 e foi protagonista das maiores conquistas do Corinthians, como a Libertadores e o Mundial de 2012

Reprodução/ Twitter Cássio está no clube desde 2011 e já conquistou nove títulos



Se entrar em campo amanhã contra o Bahia, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cássio vai completar 500 jogos com a camisa do Corinthians. Na equipe desde 2011, o goleiro é um dos xodós da torcida e o maior vencedor do atual elenco, são nove títulos no total: 1 Mundial de Clubes, 1 Copa Libertadores (ambos em 2012); 4 Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019); 2 Brasileirão (2015 e 2017) e 1 Recopa Sul-Americana (2013). Por tanta história, Cássio têm recebido alguns posts em sua homenagem nas redes sociais do clube, entre elas, um vídeo com alguns dos maiores ídolos do time o parabenizando.

Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro, tem no currículo 602 jogos com a camisa do Corinthians. Ele parabenizou o companheiro de posição e deu as boas-vindas pela chegada ao “clube dos 500”. Zé Maria, lendário armador, acumula 598 jogos no time e também participou da homenagem, ressaltando que Cássio jamais será esquecido pela torcida. Biro Biro (590 jogos) e Vaguinho (551 jogos) também deixaram seu recado. O maior recordista de partidas com a camisa do Timão é Wladimir, que entrou em campo com o time 806 vezes entre os anos de 1972 a 1985, e 1987. Assista o vídeo abaixo: