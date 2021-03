Cássio defende pênalti no fim e Corinthians vence o Mirassol por 1 a 0 em Volta Redonda

Gustavo Silva marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo e o goleiro corintiano salvou o empate nos acréscimos

Reprodução cássio defende pênalti



Em meio à confusão da remarcação de jogos do Campeonato Paulista pela FPF, Corinthians e Mirassol entraram em campo na noite desta terça-feira, 23, para disputar a 5ª rodada do Estadual em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Apesar do campo neutro, o Corinthians fez valer seu mando de campo e venceu o jogo por 1 a 0, gol de Gustavo Silva, e chegou a oitava vitória seguida. O resultado reflete como o jogo foi bem equilibrado. Com mais posse de bola, o Mirassol incomodou bastante a meta de Cássio, principalmente no primeiro tempo, deixando o adversário com os contra-ataques e poucos momentos de perigo, um deles aos 21 minutos quando Gustavo Silva aproveitou um cruzamento de Fagner e abriu o placar.

No retorno do segundo tempo, o Corinthians acertou uma bola na trave aos 8 minutos com Ramiro e depois chegou a assustar com Otero. O Mirassol continuou tentando o empate, mas ainda teve dificuldades em ultrapassar as linhas de defesa corintiana. Mas nos acréscimos, o árbitro marcou um pênalti para o Mirassol. Fabrício foi para a cobrança e Cássio defendeu. Nos minutos finais os visitantes ainda continuaram no ataque, mas nenhuma chance foi efetiva para o empate. A vitória deixa o Timão em primeiro no Grupo A com 11 pontos. Mesmo com a derrota, o Mirassol permanece em primeiro no Grupo D. A equipe de Vagner Mancini permanece no estado do Rio de Janeiro até sexta-feira, 26, quando enfrentará o Retrô/PE pela 2ª rodada da Copa do Brasil.