CBF muda local de jogo entre Corinthians x Retrô/PE pela Copa do Brasil

Partida que seria disputada em Volta Redonda, na próxima sexta-feira foi remarcada para Saquarema, também no Rio

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Partida estava inicialmente marcada para acontecer em Volta Redonda, no Rio



Um dia após anunciar o confronto entre Corinthians e Retrô, do Pernambuco, pela 2ª fase da Copa do Brasil para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a CBF precisou voltar atrás e mudar o local de realização do jogo. Por determinações do governo sobre a proibição de jogos na cidade, a Diretoria de Competições da CBF remarcou a partida para o estádio Elcyr Resende, em Saquarema, também no estado do Rio de Janeiro. O jogo continua mantido para sexta-feira, dia 26, às 21h30 (horário de Brasília). Outros dois jogos também tiveram alterações. Na quinta-feira, Porto Velho-RO x Ferroviário será disputado em São Januário, na capital. No dia seguinte, Jaraguá-GO x Manaus-AM se enfrentam no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, ambas pela 1ª fase da competição.

O Corinthians joga nesta terça-feira, 23, contra o Mirassol em Volta Redonda, pelo Campeonato Paulista. A equipe deve permanecer no estado até o jogo de sexta. As duas cidades estão afastadas por 238 km. Para as duas partidas a equipe corintiana terá o desfalque de Mateus Vital, que passará por uma artroscopia no joelho para tratar uma lesão e deve ficar afastado dos gramados até 45 dias.

Confira como ficou as partidas dessa semana da Copa do Brasil:

25/3 (quinta-feira)

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE (1ª Fase)

Horário: 15h30

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

26/3 (sexta-feira)

Jaraguá-GO x Manaus-AM (1ª Fase)

Horário: 15h30

Local: Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu (RJ)

Corinthians-SP x Retrô-PE (2ª Fase)

Horário: 21h30

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)