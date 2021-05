Cássio e Cauê sentem dores e viram dúvidas no Corinthians para a estreia do Brasileiro

O Timão começa a sua jornada no campeonato nacional às 18h15 (de Brasília) deste domingo, 30, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio durante vitória do Corinthians sobre o River Plate (PAR)



Cássio e Cauê sentiram dores na vitória do Corinthians sobre o River Plate (PAR), na noite da última quarta-feira, 27, na Neo Química Arena, na despedida da Copa Sul-Americana – o time não conseguiu classificação para as oitavas de finais. O goleiro, titular no triunfo contra os paraguaios, sentiu uma fadiga muscular no adutor da perna direita e precisou ser substituído no intervalo do confronto para a entrada do jovem Matheus Donelli. Já o jovem atacante começou no banco, ingressou na vaga de Jô e acabou sofrendo um trauma no tornozelo direito. Em nota, o Alvinegro informou que a dupla será reavaliada nesta quinta.

Desta forma, Cássio e Cauê viram dúvidas para a partida de estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2021, marcada para às 18h15 (de Brasília) deste domingo, 30, diante do Atlético-GO, também na zona leste da capital paulista. O jogo também será o primeiro do Timão sob o comando de Sylvinho, técnico que foi contratado para substituir Vagner Mancini. Já na próxima quarta-feira, 2, o Alvinegro volta a medir forças com o time goiano, mas desta vez pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está agendada para o dia 9 de junho, em Goiânia.