Corinthians se despede da Copa Sul-Americana com goleada contra o River Plate de Asunción

Ramiro foi o destaque da partida com dois gols; Mateus Vital e Jô também marcaram na vitória por 4 a 0

Reprodução/ Twitter Ramiro fez dois gols na vitória contra o Corinthians



O Corinthians parece ter se interessado pela Copa Sul-Americana depois de perder as chances de avançar de fase. Após aplicar uma goleada por 5 a 0 contra o Sport Huancayo na última rodada, a equipe fez 4 a 0 no River Plate de Asunción nesta quarta-feira, 26, na Neo Química Arena, e fechou sua participação na competição em segundo no Grupo E com 10 pontos. Lembrando que somente o primeiro de cada grupo avançava. Dentro de campo, o primeiro gol foi uma pintura. Aos 22 minutos, Ramiro aproveitou bola da entrada da área e acertou um chute de longe, marcando um golaço. Sete minutos depois, Jô recebeu cruzamento de Bruno Méndez e ampliou o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 34, Mateus Vital bateu na saída do goleiro e fez o terceiro.

Na volta para o segundo tempo, logo aos 14 minutos, Ramiro deu sorte na saída errada do goleiro Colmán e aproveitou a bola sobrando para fazer seu segundo no jogo e o quarto do Timão. Apesar de não ter mais balançado as redes, o time brasileiro dominou o restante da partida e fecharam em 4 a 0 no placar. O jogo foi especial para Jô que chegou aos 25 gols na Neo Química Arena se tornando o vice-artilheiro do estádio, atrás apenas de Ángel Romero que marcou 27 gols. No Brasileirão, que começa no próximo final de semana contra o Atlético-GO, o atacante tem a chance de superar essa marca.