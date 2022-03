Com dores no quadril, Willian pode desfalcar o Corinthians contra o São Paulo

Meio-campista foi substituído no segundo tempo do jogo contra o Guarani na quinta-feira

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Willian precisou ser substituído no segundo tempo das quartas de final



Um dos jogadores mais regulares do Corinthians, Willian poderá ficar de fora da partida semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo, dia 27, às 16h (horário de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbi. O meia teve de ser substituído no segundo tempo do jogo com o Guarani, quinta-feira, na Neo Química Arena, por causa de dores no quadril e preocupa o técnico Vítor Pereira. Habilidoso e muito acionado pelo lado esquerdo do ataque corintiano, Willian tem sido alvo de muitas faltas. Ao mesmo tempo, é o meio-campista que mais cria oportunidades para a equipe. Outro jogador que é dúvida no clássico é o atacante Mantuan, que sente dores fortes no joelho direito. O jogador, uma das opções para compor o banco de reservas, foi submetido recentemente a três cirurgias em cada joelho. Tanto Willian como Mantuan não foram a campo no treino desta sexta-feira, 25, assim como todos os outros que estiveram em campo no empate com o Guarani no tempo normal e na vitória por pontos. Vítor Pereira vai definir a escalação do Corinthians após o treino deste sábado no CT Joaquim Grava. Na semi, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga na final será nos pênaltis.

*Com informações do Estadão Conteúdo