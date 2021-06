Corinthians leva virada do RB Bragantino e perde por 2 a 1 no Brasileirão

Roni marcou para os corintianos, mas Aderlan e Eric Ramires deram a vitória ao Bragantino

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians levou a virada do RB Bragantino na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, 16. A equipe alvinegra foi quem marcou primeiro, mas levou a virada no segundo tempo. O resultado deixa os alvinegros em 12º, enquanto o Massa Bruta está em 4º. CoriO jogo foi difícil para os donos da casa. Com dificuldades para armar jogadas, a equipe ficou envolvida pelo Bragantino e levou muito sufoco, fazendo Cássio ter bastante trabalho. Apesar disso, abriram o placar aos 19 minutos, com Roni chutando cruzado na pequena área e fazendo 1 a 0. No início do segundo tempo, aos sete, Aderlan aproveitou uma batida de escanteio, subiu mais do que a zaga adversária e empatou a partida. Sylvinho promoveu algumas mudanças no meio de campo e no ataque, mas o Corinthians não reagiu.

O time acabou perdendo Léo Natel, que entrou no lugar de Luan no segundo tempo e menos de 10 minutos depois sentiu o ombro, caindo no gramado e sendo atendido pela equipe médica. Ele foi substituído e saiu de campo chorando. Aos 39, em lance de bate e rebate na área, Eric Ramires aproveitou a bola sobrando e chutou embaixo das pernas de Cássio, virando o jogo. Na próxima rodada, o Corinthians viaja para enfrentar o Bahia no domingo, às 16h (horário de Brasília) e o Bragantino joga contra o Flamengo, no Maracanã, sábado às 21h.