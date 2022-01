Copinha: Com gol no fim, Corinthians estreia com vitória por 2 a 1 contra o Resende

Corinthians levou gol de empate nos acréscimos e, aos 48, Mateus Araújo evitou o empate em São José dos Campos

Em jogo marcado por confusão no início, o Corinthians estreou na Copinha com vitória contra o Resende-RJ por 2 a 1. A partida no estádio municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos, aconteceu debaixo de chuva e teve uma boa disputa. Com o Corinthians melhor nos primeiros minutos, aos 16, Felipe Augusto aproveitou falha da zaga e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave. Aos 23 minutos, o Resende foi para o ataque e o goleiro Alan fez boa defesa para evitar o primeiro gol do jogo. A partida ficou mais equilibrada durante o primeiro tempo, mas nos acréscimos, Keven ficou de frente para o gol e chutou por cima, desperdiçando a melhor chance do Timãozinho.

No segundo tempo aos 11 minutos, Keven abriu o placar depois de chute de fora da área no ângulo. O goleiro Pedro ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Aos 32, Varanda acertou a trave e quase ampliou. Aos 44 minutos, Caio foi derrubado na grande área e o árbitro marcou pênalti. Bismarchi foi para a bola e empatou o jogo. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Mateus Araújo chutou no cantinho e assegurou a vitória. No Grupo 15, o Corinthians volta a campo na sexta-feira, dia 7, contra o River-PI às 21h45 (horário de Brasília). O último jogo da primeira fase será contra o São José, dia 10, às 20h.