Corinthians abre investigação interna sobre gastos de Andrés Sanchez em cartões corporativos

A Comissão de Ética do Corinthians vai investigar os gastos em cartão corporativo do ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez, após aprovação no Conselho de Orientação (CORI), em votação nesta segunda-feira (14). Andrés prestou esclarecimentos no encontro que contou com nomes de Mario Gobbi e Duílio Monteiro Alves, ex-mandatários corintianos.

O dirigente gastou R$ 9.416 no cartão do clube durante uma viagem a Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 2 de janeiro de 2021, reta final de seu último mandato na presidência.

Andrés admite os gastos e diz ter uma conta no banco Santander, assim como o clube, o que o confundiu sobre o cartão na hora de fazer os pagamentos. Também alega que deveria ter sido alertado na época pelo departamento financeiro corintiano. O ex-presidente transferiu, no sábado (12), R$ 15 mil para ressarcir o clube.

A gestão interina de Osmar Stábile apoia a investigação. Em nota divulgada à imprensa, o vice-presidente interino Armando Mendonça mostrou preocupação com o caso, ao mesmo tempo em que aproveitou a oportunidade para engrossar o discurso contra Augusto Melo, cujo impeachment pode ser referendado no dia 9 de agosto, para quando está marcada a Assembleia de Sócios que dará o parecer final sobre o caso.

Augusto Melo está afastado da presidência do Corinthians desde o dia 26 de maio deste ano. Augusto foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem dinheiro, furto qualificado pelo abuso de confiança e organização criminosa, crimes aos quais é associado no inquérito policial sobre o Caso Vai de Bet. Ele nega todas as acusações.

