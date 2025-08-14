Corinthians ameça apelar à CBF e à Fifa após Bahia tirar sua joia de 16 anos e fala em ‘aliciamento’; entenda

Atacante já chegou a ficar no banco de reservas em duas partidas e vinha treinando com o elenco titular de Dorival Júnior; clube paulista chamou o Tricolor baiano de ‘mero intermediador de negócios’

O atacante Kauê Furquim, de 16 anos, das categorias de base do Corinthians, está a caminho do Bahia. O clube, que pertence ao City Football Group, pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista em contrato para transferências nacionais. Porém, a multa para times estrangeiros é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões em cotação atual). O Corinthians acusa o Bahia de ser intermediador e servir de ponte. O jogador já chegou a ficar no banco de reservas em duas partidas do Timão, e vinha treinando com o elenco titular de Dorival Júnior. O Corinthians foi pego de surpresa pela compra e estuda meios legais de melar o negócio. Em nota publicada em seu site oficial, o Corinthians se referiu ao movimento como “aliciamento ilícito e imoral”. O clube reiterou que não foi comunicado do interesse pela compra do jogador e que vai estudar os meios jurídicos para punir os envolvidos, seja pela CBF ou Fifa.

Ainda no texto, o clube acusou o Bahia de comprar o jogador por “preço vil” para levá-lo a “mercados externos” e chamou o Tricolor de “mero intermediador de negócios”. O Corinthians também informou que estava rompendo relações institucionais com o Bahia e o City Football Group (dono do Manchester City).