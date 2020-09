Corinthians anuncia a contratação do equatoriano Cazares

Assim como Otero, o meia equatoriano trocou o Atlético Mineiro pelo Timão após a chega de Sampaolli ao Galo

Divulgação/Rodrigo Coca Juan Cazares é o novo camisa 10 do Corinthians



O Corinthians anunciou neste sábado (26) a contratação do meia equatoriano Juan Cazares, de 28 anos. Ele acertou com o Timão após deixar o Atlético Mineiro. O estrangeiro será o novo camisa 10 da equipe, número que ficou vago desde a saída de Jadson, no começo deste ano. O atleta já passou por exames médicos e assinou contrato até junho de 2021. “Fiquei muito feliz que deu tudo certo. Eu queria muito jogar aqui. Estou muito ansioso para treinar e jogar”, disse o jogador em nota oficial divulgada hoje pelo clube.

Com passagens por Independiente Del Valle (EQU), River Plate (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU) e Banfield (ARG), Cazares chegou ao Brasil em 2016, quando foi contratado pelo Atlético Mineiro. No Galo, ele fez 205 jogos, com 41 gols, e foi campeão do Campeonato Mineiro em 2016 e 2020. Ele deixou o clube após a chegada do técnico argentino Jorge Sampaolli e fez um movimento parecido ao do venezuelano Romulo Otero, que também trocou o Atlético pelo Timão recentemente. Ainda não há previsão para a estreia de Cazares. O Corinthians, atual 13º colocado no Campeonato Brasileiro, volta a campo na próxima quarta-feira (30), contra o Atlético Goianiense.