Corinthians anuncia liberação do meia Cazares para ‘definir futuro’ em outro clube

Desde 2020 no elenco, equatoriano fez 27 jogos com a camisa do time alvinegro e marcou dois gols

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cazares chegou no Corinthians em 2020



O Corinthians informou na noite desta segunda-feira, 12, a liberação do meia equatoriano Cazares. Em nota, o clube disse “que diretoria e comissão técnica concordaram em atender o pedido de liberação do atleta, já ciente de sua não renovação contratual, a fim de que ele possa definir seu futuro profissional”. Há rumores de que Cazares feche com o Fluminense para a disputa da Copa Libertadores. Contratado em 2020, o meia fez 27 partidas com a camisa do alvinegro e marcou dois gols. Ele esteve no banco de reservas no jogo deste domingo, 11, em que o Corinthians venceu o Guarani por 1 a 0. Na mesma nota, o Timão informou sobre a preparação da equipe para o confronto desta terça-feira, 13, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. O jogo será às 20h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo em Campinas realizaram trabalho regenerativo com fisioterapeutas e preparadores físicos. A maioria deles, inclusive, será poupado para a partida desta terça. Na lista de relacionados estão apenas três dos titulares: Cássio, Gabriel e Ramiro, e outros três que entraram no decorrer da partida Léo Natel, Otero, Camacho e Jô. Os demais atletas que não atuaram contra o Guarani fizeram trabalho técnico e participaram de atividade em campo reduzido visando a marcação pressão, posse de bola e passes. Segundo o clube, todos os exames RT-PCR realizados para a detecção da Covid-19 deram negativo. O Corinthians é líder do Grupo A do Paulistão, com 14 pontos somados em seis partidas.