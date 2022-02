Corinthians anuncia saída de Sylvinho após derrota para o Santos

Técnico estava há oito meses no clube e não resistiu ao desempenho ruim da equipe no início da temporada

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Sylvinho chegou em maio ao Corinthians e sempre foi muito contestado pela torcida



O Corinthians perdeu o primeiro clássico do ano na noite desta quarta-feira, 2. A equipe saiu na frente do Santos na Neo Química Arena, mas viu os adversários virarem com ótima atuação de Marcos Leonardo. No final do jogo, a torcida entoou xingamentos ao técnico Sylvinho e após a partida, o presidente Duílio Monteiro Alves concedeu entrevista coletiva informando o encerramento do trabalho do técnico. “O momento é de fazermos uma correção de rota. Aproveito para agradecer todo o trabalho do Sylvinho, todo seu empenho e sua dedicação e de toda a sua comissão”, disse Duílio. Sylvinho chegou ao comando do Timão em maio de 2021. Em oito meses foram 43 jogos com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O ex-jogador conseguiu levar a equipe para a Copa Libertadores 2022, mas não evoluía com o elenco. Desde o início, os jogadores mostravam união com o técnico.