Santos vira contra o Corinthians e conquista primeira vitória no Paulistão

Com dois de Marcos Leonardo, Peixe saiu com a vitória da Neo Química Arena e assume liderança do Grupo D

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo foi o destaque do jogo com dois gols



Na noite desta quarta-feira, dia 2, o Corinthians fez seu primeiro clássico no Campeonato Paulista. O time alvinegro recebeu o Santos, na Neo Química Arena, e perdeu de virada por 2 a 1. Essa é a primeira vitória da equipe da Baixada no torneio. O jogo começou bem equilibrado, mas o Corinthians teve as chances mais perigosas. Uma delas com Fagner batendo cruzado e forçando defesa de João Paulo. Aos 32, Renato Augusto acertou a trave em chute colocado. No segundo tempo, o Santos começou pressionando mais, porém aos sete minutos, a bola sobrou na pequena área e Jô bateu forte para abrir o placar. Aos 16, o camisa 77 voltou a marcar, mas estava impedido e o lance foi anulado. Quatro minutos depois, Marcos Leonardo saiu driblando a zaga corintiana e empatou o jogo.

Aos 22, João Vitor derrubou Marcos Leonardo dentro da área e o juiz marcou pênalti. O camisa 9 converteu e virou o placar. O Corinthians ainda teve uma boa chance com Paulinho, mas a bola foi pra fora. A vitória coloca o Santos como o líder do Grupo D, empatado em pontos com Santo André e Ponte Preta. O Corinthians se mantém na liderança do Grupo A com 4 pontos, um a mais que o Guarani, que ainda entra em campo na rodada. Na próxima rodada, os santistas viajam para enfrentar o Guarani no domingo, dia 6, às 16h (horário de Brasília). Enquanto o Corinthians joga contra o Ituano, fora de casa, no mesmo dia às 18h30.