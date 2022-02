Jogadores de Honduras sofrem hipotermia em jogo contra os EUA com sensação de -27ºC

Horas antes do duelo, serviço meteorológico de Minnesota alertou sobre o risco de congelamento em 20 minutos ao ar livre

Reprodução/ Twitter @FenafuthOrg Temperaturas baixíssimas deixaram dois jogadores de Honduras sem condições de jogar



Dois jogadores da seleção de Honduras apresentaram hipotermia durante partida das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar, contra os Estados Unidos, nesta quarta-feira, 2. A temperatura em Saint Paul, Minnesota, era de -17ºC com sensação de -27ºC. Os jogadores, entre eles o goleiro Luis López, não retornaram para o segundo tempo. Horas antes da partida acontecer, o serviço meteorológico da cidade apontava para o risco de congelamento em 20 minutos ao ar livre. Nessas condições, os EUA venceram o jogo por 3 a 0, gols de McKennie, Zimmerman e Pulisic. Os norte-americanos estão em segundo na tabela de classificação, com 21 pontos, atrás apenas do Canadá que tem 23. Honduras é a lanterna com apenas três pontos somados.