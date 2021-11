Corinthians bate o Athletico-PR e engata oitava vitória consecutiva na Arena

Fábio Santos marcou o único gol da partida batendo pênalti cometido por Marcinho; Timão se aproximou da vaga direta à Libertadores

Henrique Barreto/Futura Press/Estadão Conteúdo - 28/11/2021 Fábio Santos comemora o único gol da partida após marcar de pênalti



O Corinthians segue com 100% de aproveitamento na Neo Química Arena desde que o Campeonato Brasileiro voltou a permitir a entrada de público nos estádios. Com o apoio de mais de 37 mil torcedores em Itaquera, o Timão jogou melhor do que o Athletico-PR e venceu por 1 a 0, gol de Fábio Santos, de pênalti. Foi a oitava vitória caseira consecutiva do Alvinegro, que contou com boas jornadas de Du Queiroz e Renato Augusto. O poder do time de Sylvinho no estádio da zona leste mantém o Timão na quarta colocação, com 56 pontos (três a mais que o Red Bull Bragantino), o que lhe aproxima de uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Embora o gol tenha saído no segundo tempo, o Corinthians jogou melhor na etapa inicial. Marcando em cima, não deixou o Furacão respirar, rondou a área adversária e acertou a trave, com Jô. O gol, porém, não saiu. Aliás, já faz 20 partidas que o Timão não vai ao intervalo em vantagem. Com Willian no lugar de Gabriel Pereira, a equipe seguiu melhor e conseguiu um pênalti quando Marcinho cortou cruzamento com o braço. Fábio Santos, sempre certeiro, mais uma vez converteu.