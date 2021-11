FPF divulga tabela do Campeonato Paulista 2022; Corinthians e Santos fazem 1º clássico 

A competição tem início previsto para o dia 26 de janeiro e final para o dia 3 de abril

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta sexta-feira, 26, a tabela do Paulistão de 2022. Atual campeão, o São Paulo visita o Guarani, em Campinas, na primeira rodada. O vice desta temporada, o Palmeiras recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque, em sua estreia. Já o Corinthians, maior vencedor do torneio, tem a Ferroviária como primeira adversária, na Neo Química Arena. Por fim, o Santos, treinado por Fábio Carille, terá que viajar para pegar a Inter de Limeira. A competição tem início previsto para o dia 26 de janeiro e final para o dia 3 de abril. O desmembramento dos jogos, datas e horários serão divulgados nos próximos dias.

Assim como nas últimas edições do Paulistão, os 16 times da Série A1 foram divididos em quatro grupos, sendo que as equipes da mesma chave não se enfrentam na primeira fase – os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. O primeiro clássico está marcado para a terceira rodada, entre Corinthians e Santos, na Zona Leste da capital paulista. Na rodada seguinte, São Paulo e Palmeiras reeditam a final do campeonato de 2020, no Morumbi. Confira a tabela completa aqui.