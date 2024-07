Corinthians busca empate no final e deixa Grêmio no Z4

Alvinegro encerrou o primeiro turno na 14ª posição, com 19 pontos

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ryan jogador do Corinthians durante partida contra o Grêmio no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A



O Corinthians conseguiu um empate contra o Grêmio no final e deixou o tricolor gaúcho na zona de rebaixamento. A partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão terminou em 2 a 2, com destaque para Rodrigo Garro, que marcou um golaço nos minutos finais para evitar a derrota do time alvinegro. Yuri Alberto também deixou sua marca, enquanto Rodrigo Ely e Villasanti balançaram as redes para o Grêmio. Com esse resultado, o Corinthians encerrou o primeiro turno na 14ª posição, com 19 pontos, ainda lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Grêmio permanece no Z-4, ocupando a 17ª colocação com 15 pontos. O próximo desafio do time alvinegro será contra o Atlético-MG, enquanto o Grêmio enfrentará o Vasco.

O jogo começou com um gol rápido do Grêmio, que abriu o placar logo no primeiro minuto. Apesar disso, o Corinthians conseguiu se recuperar e empatar com um gol de pênalti de Yuri Alberto. A partida foi marcada por reclamações de ambas as equipes em relação à arbitragem e lances polêmicos. No segundo tempo, o Grêmio marcou mais um gol, deixando o Corinthians em desvantagem. No entanto, o time alvinegro não desistiu e conseguiu o empate com um belo gol de Rodrigo Garro. A equipe gaúcha se fechou na defesa, dificultando as investidas do Corinthians, que teve que arriscar chutes de longa distância para tentar a vitória.

*Reportagem produzida com auxílio de IA