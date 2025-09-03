Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians busca novo contrato de naming rights para a Neo Química Arena

Corinthians busca novo contrato de naming rights para a Neo Química Arena

Atual parceira, Hypera Pharma, tem contrato até 2040 e foi firmado por cerca de R$ 300 milhões, começando com R$ 15 milhões anuais e atualmente alcançando R$ 20 milhões

  • 03/09/2025 15h53
Reprodução/Instagram/@corinthians ARENA CORINTHIANS-ITAQUERA Corinthians está em busca de um novo contrato para os direitos de nomeação de sua arena, a Neo Química Arena

O Corinthians está em busca de um novo contrato para os direitos de nomeação de sua arena, a Neo Química Arena, e pretende receber um valor significativamente maior do que o atual. Atualmente, a parceria com a Hypera Pharma, que se estende até 2040, foi firmada por cerca de R$ 300 milhões, começando com R$ 15 milhões anuais e atualmente alcançando R$ 20 milhões. A diretoria do clube considera esse montante insuficiente, especialmente em meio a uma dívida que soma mais de R$ 2,5 bilhões.

A expectativa do clube é de que o novo acordo garanta pelo menos R$ 60 milhões por ano, com um prazo de 10 anos. Osmar Stábile, o novo presidente do Corinthians, afirmou que já existem interessados na negociação, incluindo a própria Hypera Pharma. Para rescindir o contrato vigente, a multa estipulada é de R$ 50 milhões.

No cenário atual, 11 estádios brasileiros possuem contratos de naming rights, com valores que variam bastante. Os acordos vão desde R$ 1 bilhão por um período de 30 anos até R$ 6 milhões por um contrato de 5 anos. A busca por um novo contrato de naming rights é uma estratégia do Corinthians para aumentar sua receita e melhorar sua situação financeira. A diretoria acredita que, com o crescimento do interesse por parte de empresas, é possível alcançar um valor que reflita melhor o potencial da arena e a visibilidade que ela oferece.

