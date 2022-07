Corinthians cobra punição ao Santos por invasão na Vila Belmiro: ‘Clima hostil’

O Timão tratou o episódio como ‘inaceitável’, citando a tentativa de agressão ao goleiro Cássio

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedor do Santos tentou agredir o goleiro Cássio, do Corinthians, em partida pela Copa do Brasil



O Corinthians emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 14, condenando a invasão de torcedores do Santos no duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Além de considerar o episódio como “inaceitável”, citando a tentativa de agressão ao goleiro Cássio, o Timão também cobrou que as autoridades responsáveis punam o rival da Baixada. “Cobraremos as medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam”, disparou. Além do clube do Parque São Jorge, o meia-atacante Willian também pediu sanções severas aos infratores.

Logo após a classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil, oito torcedores santistas invadiram o gramado da Vila Belmiro. Um deles, inclusive, tentou chutar o goleiro Cássio, mas foi impedido pelo atacante Marcos Leonardo e por seguranças do estádio. De acordo com a Polícia Militar, todos os infratores foram detidos, prestaram depoimentos e deixaram a delegacia na manhã desta quinta. Agora, a expectativa é que a Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denuncie o Santos, que pode ser punido severamente com portões fechados ou até perca de mando de campo.

Confira a nota do Corinthians na íntegra:

O Corinthians lamenta e considera inaceitável a violência sofrida por nossos atletas e comissão técnica nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, após o fim da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, diante do Santos. Bombas, invasão de campo e agressão aos nossos jogadores tornaram perigosa a saída de campo, que foi dominada por um clima extremamente hostil. Passado o susto, todos nossos profissionais estão em segurança. Cobraremos as medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam.