Copa do Brasil: Torcedor do Santos invade gramado e tenta agredir Cássio

Sinalizadores e rojões foram jogados em direção ao goleiro durante a partida

Reprodução/ SporTV Cássio ainda conseguiu derrubar torcedor com uma mão



Cenas lamentáveis aconteceram na Vila Belmiro durante a partida entre Santos e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos minutos finais do segundo tempo, alguns sinalizadores foram jogados em campo, no gol em que Cássio defendia. O goleiro saiu da área e a comissão técnica do Santos foi até a torcida pedir para apagar os sinalizadores. Depois do apito final e com a eliminação, outros finalizadores e fogos foram jogados de novo contra o goleiro corintiano. Enquanto caminhava para sair, um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir Cássio pelas costas. O atleta foi avisado, virou e conseguiu jogar o torcedor no chão, que imediatamente foi cercado por seguranças e bombeiros. Uma grande confusão se formou no meio do campo, com outros torcedores invadindo o gramado. Confusão deve render punições ao time da Vila.

Assista: