Corinthians confirma mais 4 jogadores infectados pelo novo coronavírus

Agora, o Alvinegro paulista chega a 25 casos de Covid-19 registrados nos últimos dias, sendo 14 atletas e 11 colaboradores

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Caique França era o 3º goleiro do Corinthians



O Corinthians comunicou na noite deste sábado, 6, que mais quatro jogadores do seu time principal testaram positivo para a Covid-19, sendo eles: o goleiro Caíque França, o lateral Lucas Piton e os meio-campistas Xavier e Ruan Oliveira. Desta forma, o Alvinegro paulista chega a 25 casos infectados pelo novo coronavírus nos últimos dias, sendo 14 atletas e 11 colaboradores do clube.

Dos novos contaminados, três foram relacionados para a partida contra o Palmeiras, na última partida do Timão. Lucas Piton, no caso, foi titular, enquanto Xavier entrou durante a partida. O goleiro Caíque França, por sua vez, ficou no banco de reservas. Eles se juntam a Cássio, Fagner, Fábio Santos, Guilherme Vicentini, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Camacho, Vitinho e Cauê, que já estão em isolamento após contrair o vírus.

“O Corinthians concluiu a preparação para enfrentar a Ponte Preta, no domingo (7), às 11h, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Após bateria de exames realizadasna sexta-feira, os atletas Caíque França, Xavier, Lucas Piton e Ruan Oliveira testaram positivo para COVID-19 e sequer estiveram no centro de treinamento na manhã deste sábado. Todos estão assintomáticos e isolados”, informou. Desta forma, o treinador Vagner Mancini terá uma série de problemas para escalar o Corinthians na partida diante da Ponte Preta, marcada para este domingo, 7, a partir das 11 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão. Além dos infectados, os atacantes Mosquito e Léo Natel estão se recuperando de lesões e são baixas.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Matheus Donelli e Alan

Lateral: Biro

Zagueiro: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João Victor

Meio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Cazares, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero e Roni

Atacantes: Antony, Felipe, Jô e Rodrigo Varanda